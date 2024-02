50 anni AdR | Troncone | Pronti a investire 9 miliardi | entro 2035 previsto raddoppio traffico

(Di lunedì 12 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2024 "Con l'aumento dei voli, devono aumentare anche i servizi e gli investimenti. Se aumentano i voli aumenta il. Noi abbiamo un piano di investimenti da oltre 300 milioni di euro all'anno e che sta andando avanti in modo importante. Abbiamo anche un piano di sviluppo da qui a fine concessione da 9di euro che può portare Roma al ruolo di guida nello scacchiere europeo". Lo ha detto l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco, in occasione del 50moversario di Aeroporti di Roma, nello scalo Leonardo Da Vinci, a Fiumicino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

