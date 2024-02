5 Terre | una Pasqua da tutto esaurito | Turisti in arrivo da tutto il mondo

(Di lunedì 12 febbraio 2024)è ancora lontana, ma alle Cinquele strutture ricettive registrano già il quasi ’’. "Secondo i numeri dei portali di prenotazione, il week endle sta andando molto bene per gli operatori del territorio – sottolineano il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore al Turismo Augusto Sartori – Le Cinquepossono contare su un numero ridotto di hotel mentre gran parte dell’ospitalità è in affittacamere, b&b e locazione di appartamenti a usoco, inoltre si tratta di un territorio che accoglie sopratun turismo internazionale che ricerca quasi esclusivamente le proposte attraverso l’on line, pertanto i portali hanno la copertura pressoché totale ...

Nazioni Unite, 07 feb – (Xinhua) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ieri ha rivolto i suoi piu’ calorosi auguri per il ... (romadailynews)

AGI - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,9 è stata registrata Ricigliano in provincia di Salerno nel pomeriggio alle 16 e 10. Il sisma è stato ... (agi)

Sanremo, 11 Febbraio – È stato consegnato ieri, 10 febbraio, alla giornalista e conduttrice TV Grazia Serra il Premio “Terre del Bussento” Winter Edition 2024 da Maria Concetta Martino, responsabile c ...Rovigo e le sue terre: arte, storia, cultura...la sua natura: i motivi per riscoprire una provincia dal fascino antico ...Rovigo e le sue terre: arte, storia, cultura...la sua natura: i motivi per riscoprire una provincia dal fascino antico ...