Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata dell’11 febbraio 2024

(Di domenica 11 febbraio 2024) Questa sera, domenica 11, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 11, di? Scopriamoli insieme.Al centrola scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo re d’Italia: dalla celebrazione dei funerali svolti a Torino all’episodio dell’Isola di Cavallo del 1978. Nel corsoserata anche ...

Chissà cosa consiglierebbe Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena: passata alla storia per il suo «Se non hanno più pane, che mangino brioche», oggi dovrebbe ...Domani, domenica 11 febbraio, un nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi, in onda in prima serata su Retequattro. Al centro della puntata, si tornerà a parlare ...Domani, domenica 11 febbraio, un nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi, in onda in prima serata su Retequattro. Al centro della puntata, si tornerà a parlare ...