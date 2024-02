Ziliani ha vinto | «Lukaku indiscutibile uomo partita di Roma-Inter!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 febbraio 2024)ironizza Romelu, che dopo lainvisibile di San Siro, si è praticamente ripetuto all’Olimpico. Ha contribuito anche ad un gol nerazzurro. PRESO IN GIRO ? L’Inter ha battuto 2-4 contro lain rimonta. Romelumalissimo ancora una volta e Paoloironizza su Twitter: «Grazie all’assist per il gol di Acerbi e per aver sventato il gol del possibile 3-3 con una perfetta azione a protezione di Sommer,è l’di-Inter 2-4». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...