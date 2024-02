Ziliani | “A Sanremo contro Napoli”

(Di domenica 11 febbraio 2024) Paolo, giornalista de “Il Fatto Quotidiano” ha scritto un commento sul suo profilo X. Il giornalista è tornato sul Festival die su quello che, secondo lui, è stato un atteggiamento razzistail cantante Geolier e, di conseguenza,la città di. Ricordiamo che nella serata delle cover il rapper di Secondigliano ha raccolto la stragrande maggioranza dei voti popolari arrivati tramite sms. Alla proclamazione tanti i fischi verso lo stesso cantante. Giunti al momento dell’esibizione, poi, il pubblico diha addirittura abbandonato il teatro. Anche Fiorello, intervistato da “Il Corriere della Sera” ha voluto stigmatizzare l’episodio, anche dal suo punto di vista gravissimo.un po’ come gli stadi del Nord quando gioca il ...

Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici.Il giornalista sportivo Paolo Ziliani si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui commenti razzisti durante il Festival di Sanremo.Il giornalista sportivo Paolo Ziliani si è lasciato andare ad un durissimo sfogo su Twitter riguardo il calcio italiano.