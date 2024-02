Zielinski | è già aria di derby | rilancio in Milan-Napoli – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 febbraio 2024) Piotrda luglio sarà un giocatore dell’Inter, dopo l’accordo trovato per il passaggio in nerazzurro a parametro zero. Dopo alcune assenze, il centrocampista polacco sarà rilanciato questa sera da Mazzarri in occasione di, come riporta il Corriere dello Sport.diper Piotrindi questa sera. Il centrocampista polacco, al rientro da alcuni problemi fisici, tornerà titolare a centrocampo proprio a San Siro. Quello stadio, come sottolinea il collega Fabio Mandarini, dove sarà protagonista a partire dalla prossima stagione con indosso la maglia dell’Inter. Fonte: Corriere dello Sport, Fabio Mandarini Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto ...