Zazzaroni su Roma-Inter | «Lukaku e Dybala sono stati tra i peggiori»

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ivan, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato della sconfitta dellacontro l’in Serie A Ivan, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato della sconfitta dellacontro l’in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Laè mancata per venti minuti, dal 46’ al 65’, e in quei venti minuti l’ha mostrato all’Olimpico il suo lato Tyson. De Rossi se l’è giocata con coraggio. Tutta la prima parte è stata perfetta, si è percepito ripetutamente l’entusiasmo di un gruppo al quale le tre vittorie consecutive hanno dato fiducia: ottime le fasi di pressing alto, efficaci le ripartenze, di livello soprattutto la prestazione dell’anima italiana....

In un editoriale sul Corriere dello Sport dal titolo “O discurso do rei. La protesta bianca di Mourinho “, Ivan Zazzaroni ha preso le difese del ... (sportface)

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Roma-Inter parliamo della prestazione di Marcus Thuram… Leggi ...Ivan Zazzaroni, nella sua analisi per il Corriere dello Sport, ha commentato il successo della capolista Inter sulla Roma.L’Inter ha vinto contro la Roma in rimonta per 2-4 e per la seconda volta consecutiva Lukaku è rimasto a bocca asciutta. L’uscita di Sommer a sfilargli il pallone l’immagine della serata. CIAO ROM - L ...