Yacht e barche a fuoco nel porto di San Felice Circeo VIDEO

Vasto incendio alle 20 di sabato 10 febbraio nel porto di San Felice Circeo, in provincia di Latina. Pauroso incendio nel porto di San Felice Circeo, tre yacht in fiamme. Danni per milioni Un pauroso incendio è scoppiato intorno alle 20 di ieri nel porto di San Felice Circeo. Uno yacht di circa 20 metri ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento, e le fiamme ...Il rogo divampato nella serata di sabato 10 febbraio. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a notte fonda. Si indaga per verificare se si sia trattato di un incendio doloso ...