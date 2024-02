WWE | Shotzi torna a casa | a NXT sfiderà Lyra Valkyria in un title match! Che settimana per lei!

(Di domenica 11 febbraio 2024) Grazie al report di alcuni fan presenti al live event di NXT di ieri notte, svoltosi a Venice, Florida, veniamo a conoscenza ancor prima dell’ufficialità della WWE chemartedì, nel prossimo episodio dello show giallonero della compagnia. Il tutto sarebbe stato sancito dopo la vittoria della star di Smackdown che, in coppia con Gigi Dolin, ha sconfitto l’NXT Women’s Champion e Tatum Paxley in un match a coppie.gets ashot againston Tuesday's NXT. Was set up at tonight's live event in Venice— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) February 11, 2024has amatch this tuesday. #nxtvenice pic.twitter.com/g4Ls9iPmt6— Nick Zongker (@nzongker58) February 11, ...

Shotzi will get the chance to win her first singles championship in WWE on the February 13 episode of WWE NXT.Tutti gli occhi sono puntati su WrestleMania 40, ma prima del grande show, la WWE farà tappa in Australia, dove metterà in scena Elimination Chamber. Il Premium Live Event si terrà sabato 24 febbraio ...Ma vediamo cosa ha annunciato la WWE tra segmenti e match per il prossimo SmackDown: - Shotzi vs Tiffany Stratton in una contesa valida per l'Elimination Chamber match femminile. Al momento non ...