Wta Abu Dhabi 2024 | Rybakina batte Kasatkina in due set Secondo titolo 500 in stagione per la kazaka

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Elenain due set Dariae si aggiudica il WTA 500 di Abu. La tennistasi conferma un rebus difficile da risolvere per la russa, la quale viene sconfitta per la quarta volta in cinque precedenti. Finisce 6-1 6-4 in favore della vincitrice di Wimbledon 2021, nonostante qualche brivido nel finale, quando la pioggia interrompe per pochi minuti il match sul 6-1 5-4 (30-30) prima che lariesca a chiudere al primo match point. Si tratta del500 in poco più di un mese per, che aveva già trionfato a Brisbane e conquista nuovamente la quarta posizione in classifica ai danni di Pegula. SportFace.