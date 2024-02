Woke e decostruzione | ultime dal mondo

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 11 febbraio 2024) Roma, 11 feb – Siamo proprio sicuri che ilsia finito? Certo a Hollywood l’adagio go, go broke ha portato il colosso dell’intrattenimento Disney a leccarsi le ferite dopo una serie di insuccessi più o meno mascherati, e probabilmente Hollywood approccerà al tema in maniera meno diretta. Ma come già notava Sergio Filacchioni a inizio 2024 le premesse decostruenti delismo (o come vogliamo chiamarle) continuano ad agire.ismo edell’identità E che l’azione delismo inteso comedell’identità della persona sia ormai una costante delanglosassone lo dimostrano le tante notizie degli eccessi che arrivano da Stati Uniti, Regno Unito e non solo. Dal caso dell’Università del Wisconsin che spiega come ...