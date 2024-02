Willie Nelson & Family | su Paramount+ la docu-serie sull’icona della musica country

Il decennio dei grandi successi è però quello seguente con album al numero uno negli Stati Uniti come Unleashed (che conteneva il duetto con Willie Nelson Beer for My Horses), Shock’n Y’All (quello di ...Trentanove anni fa le più grandi star della musica mondiale si riunirono in uno studio di registrazione di Los Angeles per una sessione notturna che cambiò la ...Willie Nelson, Cormac McCarthy, Morgan Freeman, Dolly Parton… - sono apparsi sulle pagine di Vanity Fair, Rolling Stone, Esquire, GQ, Outside e Men's Journal così come su decine di copertine di album ...