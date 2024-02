West Ham-Arsenal domenica 11 febbraio 2024 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 11 febbraio 2024) Con tre vittorie di fila tra cui quella per 3-1 contro il Liverpool l‘ha reagito bene alla mini crisi tra fine 2023 e inizioriportandosi a stretto contatto con la testa della classifica di Premier League. Ovviamente i Gunners faranno di tutto per restarci ma questo derby contro ilHam non è InfoBetting: Scommesse Sportive e

La crisi del Chelsea di Mauricio Pochettino non sembra avere fine. Dopo la sconfitta per 4-1 contro il Liverpool, i Blues sono stati sconfitti per ... (sportface)

Il programma della ventiquattresima giornata di Premier League proporrà oggi altri due match molto interessanti, tra i quali quello dell’Olympic Stadium tra West Ham ed Arsenal, con fischio d’inizio ...La partita West Ham-Arsenal di Domenica 11 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 24° giornata di Premier League ...La sfida tra West Ham e Arsenal, prevista per domenica 11 febbraio 2024 alle 15:00 GMT al London Stadium, si annuncia come un incontro carico di tensione e aspettative. L'Arsenal, in cerca di vendetta ...