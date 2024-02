Le Borse europee sono fiacche a metà seduta in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. I mercati sono in attesa della ... (quotidiano)

Le Borse europee sono fiacche a metà seduta in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. I mercati sono in attesa della ... (quotidiano)

L’indice chiude per la prima volta sopra i 5.000 punti, mentre il gigante di Redmond vale più di 3,1 trilioni di dollari ...Secondo il WSJ, il progetto di Sam Altman prevede un investimento fino a 7.000 miliardi di dollari nella costruzione di nuove fabbriche per i chip IA.Giovedì, l’indice S&P 500 ha superato quota 5.000 per la prima volta in assoluto. Una svolta importante mentre il mercato azionario ha attraversato un contesto economico difficile fino del 2022. L’S&P ...