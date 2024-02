W Angelina Al resto “Ci pensiamo domani”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ha vintoche t’o dico a fa’. Lo avevamo pronosticato, c’era voglia di sana provincia, di cose buone e fresche, e la figlia di Mango era perfetta. D’altra parte cosa vuoi più dalla vita? Una Lucana of course.è brava, bella nella sua semplicità, ma a differenza della Cinquetti ha già l’età, la determinazione, gli studi, la gavetta. Non è solo figlia di Mango, ma anche di Silvia Mezzanotte, la solista del brivido caldo, dopo la Ruggero, di uno dei gruppi più raffinati del pop italiano, i Mattia Bazar. La musica non ce l’ha nel sangue, ma proprio nel DNA. Il Festival è stato un successo, Amadeus il più amato dagli italiani, Premier di Sanremo, come suo compare ciuri Fiorello. Il Paese, ed anche la povera affaticata Meloni, ha sospeso per una intera settimana le sue sterili divisioni sulla politica, resisteva solo Salvini a fare il ...