VOTI&STATS – Roma Inter a due volti | Barella ne è l’esempio perfetto

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Guardando alla dinamica del risultato,dovrebbe essere una gara totalmente separata nei due tempi… Guardando alla dinamica del risultato,dovrebbe essere una gara totalmente separata nei due tempi. I giallorossi sono infatti andati al riposo in vantaggio di 2-1. I nerazzurri a inizio ripresa hanno rovesciato la situazione in grande velocità, per poi mettere il timbro finale con Bastoni e chiudere sul 2-4. In realtà, i dati statistici presentano una situazione meno polarizzata: il possesso palla è passato dal 49% dellaal 46%. Quanto ai tiri, lì sì che si nota la differenza, anche se non così eclatante (5-4, 3-6): i gol sono stati molti, in confronto a quanto hanno concluso le due squadre.Come valutare la prova della squadra lanciata verso la seconda stella? Partiamo dal ...