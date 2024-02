Volley | Serie A1 Femminile 2023 2024 | Conegliano ancora imbattuta | Firenze sconfitto 1-3

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) La Prosecco Doc Imocosbanca il Palazzo Wanny di: le venete vincono 3-1 (25-19, 22-25, 25-19, 25-22) contro il Bisontenella partita valevole per la settima giornata di ritorno dellaA1di. Daniele Santarelli fa riposare alcune titolari in vista della Final Four di Coppa Italia, ma il risultato non cambia molto, nonostante le prestazioni leggermente sottotono dei pilastri gialloblù Asia Wolosz e Monica De Gennaro. Le pantere calano solo nel secondo set, ma non si fanno sorprendere dalla formazione di Carlo Parisi e rimangono imbattute, consolidando così il primo posto in classifica. Di seguito, la cronaca died i risultati tutte le altre ...