Voci ebraiche per la pace | la lettera appello “A cosa serve la memoria se non aiuta a fermare la morte a Gaza e in Cisgiordania?”

(Di domenica 11 febbraio 2024) Riceviamo e pubblichiamo ladi “Mai indifferenti.per la” Siamo un gruppo di ebree ed ebrei italiani che, dopo la ricorrenza del Giorno dellae nel vivere il tempo della guerra in Medio Oriente, si sono riuniti e hanno condiviso diversi sentimenti: angoscia, disagio, disperazione, senso d’isolamento. Il 7 ottobre, non solo gli israeliani ma anche noi che viviamo qui siamo stati scioccati dall’attacco terroristico di Hamas e abbiamo provato dolore, rabbia e sconcerto. E la risposta del governo israeliano ci ha sconvolti: Netanyahu, pur di restare al potere, ha iniziato un’azione militare che ha già ucciso oltre 28.000 palestinesi e molti soldati israeliani, mentre a tutt’oggi non ha un piano per uscire dalla guerra e la sorte della maggior ...