Vlahovic out | Allegri va in Chiesa Milik può farsi perdonare dalla Juve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Mentre la Salernitana ieri ha di fatto esonerato, anche senza annunciarlo, il tecnico Simone Inzaghi (al suo posto in pole c’è Liverani, in corsa anche Ballardini, Semplici e Gotti), Maxdovrà fare a meno di Dusandomani sera in casa contro l’Udinese. Anche ieri il bomber bianconero si è allenato a parte e non sarà a disposizione contro i friulani, quindi al suo posto dovrebbe partire titolare dopo l’assenza forzata per la squalifica Arkadiusz, che aveva saltato l’impegno contro l’Inter per il rosso rimendiato contro l’Empoli. Al fianco del polacco peròpotrebbe schierare Federico, anche se non è escluso il ricorso al cambio di modulo, dal 3-5-2 al 3-4-2-1 per permettere ae a uno tra Yildiz e Alcaraz di partire alle spalle della punta ...