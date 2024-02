Vittorio e Maddaloni lanciano una frecciatina alla gieffina | “Non ci interessa il suo pubblico”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 11 febbraio 2024)Menozzi e Marconon risparmiano unaa Beatrice Luzzi: cosa hanno detto nella Casa La tensione traMenozzi e Marcocon Beatrice Luzzi resta ancora alta. Nella casa del Grande Fratello tra i tre gieffini si respira aria molto tesa, con il judoka e Menozzi che nelle scorse ore sono tornati ad esprimersi riguardo a Beatrice Luzzi. In un confronto andato in scena in veranda, i due gieffini si sono espressi nei confronti dell’attrice ed ex interprete di Eva Bonelli in Vivere. “Venirmi a dire che l’ho usata per quale motivo? Per i voti? Io da quando mi sono avvicinato a lei ho avuto solo problemi” ha spiegatoMenozzi. “La vita è fatta di rapporti” ha risposto invece. Sicuramente le confessioni fatte da ...