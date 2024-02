Virtus | voltare pagina Dimenticare Monaco per battere i tre ex

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il campionato è arrivato alla quinta di ritorno con lache alle 19 ospiterà Scafati (diretta Dazn) alla Segafredo Arena. Tre sono i temi che accompagnato questa gara: il primo è legato al fatto che i bianconeri sono stati sconfitti in casa dalin Eurolega, il secondo è che questa gara precede la final eight di Coppa Italia e il terzo la presenza di tre ex nella formazione campana. Partendo dall’ultimo punto si ripresentano sotto le Due Torri Julian Gamble, il centro che diede un contributo importante nella vittoria dell’ultimo scudetto, Alessandro Gentile, che qui visse una esperienza opaca e il coach Matteo Boniciolli. Il tecnico triestino arrivò in corsa nel 2008 e riuscì a dare un senso a una squadra di grande talento, ma dagli equilibri molto delicati. In questo contesto la V nera con lui tornò ad alzare una trofeo internazionale ...