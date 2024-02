Virtus Bologna Scafati 94-67 Zanetti | “Ora voglio la Coppa Italia”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 febbraio 2024 – Le prove tecniche in previsione della final eight didimostrano che laè una squadra in salute e che anche senza due giocatori importanti come Iffe Lundberg e Bryant Dunston è in grado di vincere le partite senza tenere in ansia i propri sostenitori fino all’ultimo quarto. A farne le spese è statache si è presentata alla Segafredo Arena priva di Alessandro Gentile, rimasto in Campania a causa di un problema alla caviglia, e che avrebbe dovuto giocare la partita perfetta per tenere testa ad un avversario che è comunque nel gruppo delle terze di Eurolega. In realtà gli ospiti hanno impensierito i padroni di casa nel primo tempo e poi la V nera ha messo il turbo e non c’è più stata storia macinando canestri su canestri fino al +29 (94-65) ...