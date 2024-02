Virtus Bologna-Givova Scafati | Lega Basket A | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 febbraio 2024) Questa sera alle 19, allaSegafredo Arena,ospita lanella sfida valida per la ventesima giornata del campionato diA. I padroni di casa prova ad insidiare la vetta occupata da Brescia, che invece scenderà in campo alle 19.30, mentrespera di ottenere un successo e quindi punti importanti in ottica playoff, onde evitare di subire brutti scherzi in questa seconda parte di regular season. Ecco dunque quali sono lenovità sulla sfida e dove vedere in...