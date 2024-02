Violenze sessuali e minacce su partner | due arresti nel Modenese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024) Modena, 11 febbraio 2024 – Stalking e, ma anche violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie. In un caso anche abusi. Sono due gli uomini arrestati dai carabinieri nell'ultima settimana nelpiù un altro caso da 'Codice Rosso' per il quale è stato eseguito un provvedimento di allontanamento da casa e divieto di avvicinamento. I carabinieri di Finale Emilia hanno eseguito una custodia in carcere disposta dal giudice per un 26enne, accusato di aver maltrattato la moglie con una serie di atti lesivi del suo corpo e della sua libertà. Alla donna sottraeva quotidianamente il cellulare per verificarne le frequentazioni, l'ha minacciava per costringerla a ritirare le denunce, ne ha anche abusato. A Carpi l'altro arresto, un 40enne già condannato nel 2020 per maltrattamenti nei confronti della ex. Proprio ...