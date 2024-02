Vince Sanremo 2024 Angelina Mango con “La noia”

(Di domenica 11 febbraio 2024)vede salire sul podio della 74esima edizioneLe cinque serate disi sono concluse con successo. Are questa 74esima edizione del festival della canzone italiana è stata. Undi successo, il quinto per Amadeus, che ha portato in casa Rai un risultato incredibile di ascolti record. Are dunque ècol suo brano dal titolo “La”. Al secondo posto Geolier, terza Annalisa, quarto Ghali e quinto Irama. Il testo del brano Quanti disegni ho fatto Riqui e li guardo Nessuno prende vita Questa pagina è pigra Vado di fretta E mi hanno detto che la vita ...

Angelina Mango con il brano La noia vince il festival di Sanremo. Al secondo posto Geolier con I' p' me, Tu p' te, al terzo Annalisa con Sinceramente. Poi Ghali con Casa mia e Irama con Tu no. Questa ...Sanremo, 11 feb. (askanews) – “Votate per me e se la sala stampa dice che devo vincere… Io vorrei andare all’Eurovision, perché si tiene in Svezia, così il mio ex marito ci rimane malissimo che gli va ...La serata finale di Sanremo 2024 incorona Angelina Mango. Ghali invoca lo "stop al genocidio" e Amadeus celebra il Giorno del Ricordo ...