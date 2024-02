Vince ancora la Ditar Smile Basket Benevento | a Pozzuoli successo netto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUna vittoria esterna sul campo della Virtuscon il punteggio di 52-75 regala allaaltri due punti preziosissimi nella corsa ai playoff del campionato di Divisione Regionale 2. Partita dal doppio volto in casa, caratterizzata dalla prima metà gara che ha visto i gialloblù giocare in maniera estremamente soporifera, permettendo così ai padroni di casa, egregiamente guidati da coach Costantino, di chiudere in vantaggio i primi due quarti con il punteggio di 32-28. Alla ripresa della contesa, il match ha visto un atteggiamento completamente diverso dei ragazzi allenati da coach Iarriccio, sia in fase offensiva ma, soprattutto, in quella difensiva, che ha permesso prima l’aggancio e poi l’ allungo definitivo per una chiusura della contesa ...