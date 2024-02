Villasanta | cercano di aprire le gabbie di tigri e leoni al circo di Maya Orfei

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024)(Monza e Brianza), 11 febbraio 2024 – Hanno tentato di liberare, elefanti. Blitz nella notte tra sabato e domenica al“Madagascar” di, attendato ain via Vecellio. Il tendone, allestito per uno spettacolo con animali in programma dal 10 a 18 febbraio, ha suscitato come sempre polemiche feroci nel mondo animalista. Che ieri pomeriggio ha inscenato una manifestazione pacifica e un sit-in di protesta con striscioni, slogan e volantini. Nulla a che vedere ovviamente con quanto avvenuto nel corso della scorsa notte, quando ignoti sono penetrati nel tendone e avrebbero cercato dilein cui sono custoditi, un elefante e una ...