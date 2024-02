Villa Ghirlanda | mostra in vista | Chi ha foto storiche le mandi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) Esattamente 50 anni fa, nel 1974,Silva fu acquistata dal Comune e aperta alla città. Per celebrare questo importante anniversario, l’amministrazione ha lanciato una callgrafica. L’obiettivo è recuperare attraverso i cittadini gli scatti nella dimora o nel suo parco, dalla sua apertura nel 1974 fino al 2000. Lericevute verranno poi selezionate e le più rappresentative entreranno a far parte dellache verrà allestita sulla storia dell’edificio e che verrà inaugurata il primo maggio, in occasione della festa dell’anniversario. "Si tratta di una data importante per la nostraprincipale, il cuore della città e degli eventi culturali di Cinisello – ha commentato l’assessore alla Cultura e Identità Daniela Maggi –....