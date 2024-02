VIDEO – Sassuolo-Torino 1-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 11 febbraio 2024), anticipoventiquattresima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia. TUTTO IN AVVIO –1-1 nell’anticipoventiquattresima giornata diA. Ilmuove la classifica per un punto comunque utile nella rincorsa salvezza. Pronti via e tempo neanche cinque minuti i neroverdi hanno sbloccato la, con colpo di testa di Andrea Pinamonti su cross di Marcus Pedersen. Pessima, nella circostanza, la marmorea difesa dele il ritardo nell’intervento di Vanja ...

Un pari che muove un po’ la classifica, ma che forse servirà a poco. Il Torino non approfitta dell’occasione di avvicinarsi ai posti che portano in Europa e il Sassuolo ottiene ...In vantaggio dopo soli 5’ con Pinamonti, i neroverdi subiscono subito il pari di Zapata. Poi si aggrappano al pari con le unghie ...Il Modena Cavezzo si ferma per riposo in A2 Elite, mentre il Sassuolo sorride in C1 con una vittoria 6-3. Il Montale conquista la sua seconda vittoria stagionale, mentre il Nonantola cade nettamente 9 ...