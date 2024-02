VIDEO – Roma-Inter 2-4 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 11 febbraio 2024), anticipoventiquattresima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-4: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico. CHE RIMONTA! –2-4 nell’anticipoventiquattresima giornata diA. L’dà un altro grande segnale a tutto il campionato e vince ribaltando nella ripresa. Lafa capire che non vuole stendere il tappeto rosso dopo nemmeno un minuto, con un gran destro di Stephan El Shaarawy alzato in angolo da Yann Sommer. Al 17? angolo da destra, “assist” di Romelu Lukaku a Francesco Acerbi che su colpo di testa mette dentro. Il VAR richiama ...

L'Inter rischia dopo un pessimo primo tempo, ma reagisce nella ripresa e segna tre gol alla Roma ribaltandola: le parole di Farris, vice di Inzaghi L'Inter gioca un brutto primo tempo, chiudendolo in ...In un video su Youtube il giornalista sportivo Claudio Zuliani ha commentato l'episodio arbitrale nel match dell'Olimpico.