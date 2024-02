Vibo Marina tornerà Porto Santa Venere? Forse è la volta buona

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 11 febbraio 2024) Antonio Montesanti è uno degli studiosi calabresi più illustri, da sempre impegnato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico calabrese. In questi anni si è speso tantissimo in battaglie importanti come quella per la tonnara di Bivona. Altro impegno importante attiene il ripristino della denominazione originaria dicioè. Che sia la? Questa battaglia va avanti da decenni e nonostante gli impegni presi da tanta classe politica locale il ripristino dell’antico nome non è diventato mai realtà. “Il timore che il ripristino del nome dipossa innescare una sorta di processo separatista tra il centro costiero e la città capoluogo è un’argomentazione ...