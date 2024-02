Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 febbraio 2024)DEL 11 FEBBRAIOORE 1220 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO VIA CASSIA IN PROVINCIA DI VITERBO SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABIATI DI SUTRI E CURA DI VETRALLA DIREZIONE VITERBO IN PROVINCIA DI RIETI CHIUSA AL TRAFFICO LA STATALE SALARIA TRA ACCUMOLI ED AMATRICE NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA SULLA STRADA STATALE APPIA LATO NAPOLI DOVE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI ITRI E FONDI NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIADI FROSINONE A SORA CODE IN VIA LUNGOLIRI SIMONCEWLLI TRA VIA CESARE BATTISTI E PONTE NAPOLI DIREZIONE REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI INFINE IN PROVINCIA DIPERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE 600 ARIANA SI RALLENTA TRA ARTENA E COLLE VALERANO ...