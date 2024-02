Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 febbraio 2024)DEL 11 FEBBRAIOORE 09.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA STRADA STATALE AURELIA DOMANI 12 FEBBRAIO LAVORI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO TRA IL KM 14 ED IL 16 IN TRATTI SALTUARI, CANTIERE ATTIVO IN FASCIA ORARIA 7 – 17 A FARA IN SABINA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA TERRITORIALE ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA MADONNA DEL DIVINO AMORE DALLE ORE 8 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI A BRACCIANO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE ATTIVO DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 12 E FINO ALLE 19 IN DIVERSE VIE DEL CENTRO URBANO PRESTARE ATTENZIONE DOMANI CANTIERE ATTIVO IN VIA ANGUILLARESE AL KM 30+875 CIRCA PER LAVORI AL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA LINEA FERROVIARIA FL3 ...