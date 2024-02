Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 febbraio 2024)DEL 11 FEBBRAIOORE 08.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA BRACCIANO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE ATTIVO DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 12 E FINO ALLE 19 IN DIVERSE VIE DEL CENTRO URBANO PRESTARE ATTENZIONE DOMANI CANTIERE ATTIVO IN VIA ANGUILLARESE AL KM 30+875 CIRCA PER LAVORI AL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA LINEA FERROVIARIA FL3VITERBO, LIMITAZIONI ATTIVE DALLE ORE 5 E FINO ALLE ORE 22 MENTRE SULLA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO PRIMO TRONCO NEL TERRITORIO DI TREVIGNANONO PER LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA DELLA FIBRA OTTICA, PREVISTA PER DOMANI TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO TRA IL KM 5 E 572 ED IL KM 6+640, CANTIERE ATTIVO FINO ALL’8 MARZO Servizio fornito da ...