Via Autostrada | da giovedì lavori di notte alla rotonda

Nella notte tra venerdì 9 febbraio e sabato 10 un giovane di 28 anni è stato picchiato, legato e rapinato mentre era fermo a un distributore di benzina a Milano, in via Padova. I presunti responsabili ...SI ASFALTA. I lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra via Autostrada e via Carnovali sono entrati nella fase conclusiva e questa settimana si procederà alle operazioni (notturne) di asfaltatura ...Doppia chiusura notturna per l'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire il transito di trasporti eccezionali, stop dalle 22 di martedì 13 ...