Verona Baroni | «Dobbiamo crescere in convinzione»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Le parole di Marco, tecnico dell’Hellas, dopo il pareggio ottenuto dagli scaligeri contro il Monza Marcoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio delcontro il Monza. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo.innell’attacco della porta. Io sono un allenatore che imposta le squadre per far gol, non per difendere o gestire. E’ il passettino che ci manca per il definitivo salto di qualità. Vorrei ricordare che abbiamo cambiato tanto e che ci vuole un po’ di tempo per creare la giusta amalgama. Alcuni di loro sono molto interessanti e daranno una mano. Voglio parlare di Noslin. Oggi forse non ha fatto una grande gara, ma di base c’è un lavoro individuale che ...