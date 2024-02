Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi | domenica 11 febbraio 2024

(Di domenica 11 febbraio 2024)dell’11su Canale 511, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin11 ...

Come sono andati gli ascolti tv di ieri, Sabato pomeriggio 10 febbraio 2024 ? Ecco di seguito i dati Auditel e l’ analisi degli ascolti tv in merito ... (superguidatv)

La nuova casa di Emma Marrone è un piccolo gioiello di design: immensa e luminosa, impossibile non coglierne i dettagli.Quali sono i grandi vantaggi del prestare il servizio civile nel 2024 e a chi conviene maggiormente: cosa prevede e i chiarimenti ...Michele Misseri torna in libertà. Condannato a 8 anni per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove per il delitto di Avetrana, il 70enne ha potuto godere di uno sconto di pena per buona con ...