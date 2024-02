Vent’anni di memoria | commemorazione del Giorno del Ricordo al Largo Martiri delle Foibe ad Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 11 febbraio 2024) Tanta gente ieri, sabato 10 febbraio 2024, alladeldel, presso, che come ogni anno cade per il 10 febbraio. Questo anno cade il ventennale da quando è stata istituita questa fondamentale solennità civile, infatti la legge fu approvata il 30 marzo del 2004. Solennità nazionale per ricordare un tema che purtroppo ha avuto per tantissimi anni un grave e colpevole silenzio istituzionale, un oblìo durato decenni sia a livello politico che a livello culturale. Tanti furono gli italiani, le cifre si aggirano intorno ai ventimila corpi ritrovati, che furono violentati, torturati e infine uccisi e gettati nelledalle truppe dei partigiani comunisti di Tito, a volte aiutati da partigiani italiani ...