Valanga travolge tre scialpinisti in Trentino | uno è grave 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 11 febbraio 2024) AGI - Tresono rimasti coinvolti in unacaduta nel primo pomeriggio di oggi in Val Gelada nella zona di Madonna di Campiglio intra malga Mondifrà e la Bocchetta dei Tre Sassi. I soccorsi giunti sul posto con non poche difficoltà a seguito del meteo, dopo essere stati allertati da uno dei tre escursionisti, hanno estratto gli altri due, uno in stato di incoscienza. Sul posto le squadre cinofile del Soccorso alpino, l'elisoccorso diEmergenza e i vigili del fuoco di Pelugo con le motoslitte.