Usa | sondaggio | Trump avanti 11 punti su Biden per gestione economia

"It's the economy, stupid!". Lo stesso slogan che nel 1992 accompagnò la vittoria del democratico Bill Clinton contro il repubblicano George Bush ... (liberoquotidiano)

Rispondendo al presidente di un Paese della Nato che gli chiedeva se gli Usa sarebbero intervenuti in caso di attacco russo Trump ha risposto "No" ...Intervista al professor Luconi, autore di un libro con goWare, sui meccanismi che stanno alla base dell'elezione del Presidente degli Stati Uniti del prossimo 5 novembre ...La corsa di Temu alla conquista dell’eCommerce negli Stati Uniti prosegue senza sosta, ed è per questo che la celebre piattaforma - di proprietà della cinese PDD Holdings - per il secondo anno consecu ...