Usa 2024 | Trump ha 11 punti di vantaggio su Biden su gestione economia

(Di domenica 11 febbraio 2024) NEW YORK – Nonostante mesi di forte crescita economica, gli americani hanno molta più fiducia in Donaldper gestire l’americana rispetto a Joe, secondo quanto emerge da un nuovo sondaggio, dal quale emerge la difficoltà del presidente nel convincere gli elettori che le sue politiche stanno migliorando il loro benessere finanziario. L’indagine condotta dal Financial Times e dalla Ross School of Business dell’Università del Michigan ha rilevato che il 42% degli americani ritiene chesarebbe il miglior amministratore dell’americana, mentre solo il 31% ha scelto. Circa uno su cinque – il 21% – ha dichiarato di non fidarsi di nessuno dei due. I risultati complicano ulteriormente una settimana difficile per il presidente, scosso da un rapporto ...