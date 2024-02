Usa 2024 | Trump ha 11 punti di vantaggio su Biden su gestione economia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 11 febbraio 2024) NEW YORK – Nonostante mesi di forte crescita economica, gli americani hanno molta più fiducia in Donaldper gestire l’americana rispetto a Joe, secondo quanto emerge da un nuovo sondaggio, dal quale emerge la difficoltà del presidente nel convincere gli elettori che le sue politiche stanno migliorando il loro benessere finanziario. L’indagine L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Donaldin stato di arrestosu Fox News: “Metterei fine alla guerra in Ucraina in un giorno” Le spese legali diaumentano, in soli sei mesi 40 milioniaccusato formalmente di cospirazione: “Non colpevole”: “è un ...