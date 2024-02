Uomo muore sbranato dai cani mentre fa jogging nella foresta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 febbraio 2024) Un dramma si è verificato intorno alle 8.30 di mattina di domenica 11 febbraio vicino al bosco di Manziana, nei pressi di Roma. Undi circa 50 anni è morto dopo essere statoda alcunirottweiler. Il suo cadavere non è stato ancora identificato. Ma la vittima è stata trovata in abbigliamento sportivo, probabilmente stava facendo. Il corpo presenta profonde lesioni sul viso e sugli arti superiori.Leggi anche: Anzianasbranata da due: tragedia in un cortile a Sassuolo davanti a una bambina All’arrivo dei sanitari del 118 l’era già privo di vita. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri che sono intervenuti sul luogo della tragedia, la vittimafacevaè stata aggredita e ...