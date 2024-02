’Un’etica per l’intelligenza artificiale?’ La lectio magistralis di padre Benanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Venerdì 16 febbraio, alle ore 17,30, presso il teatro Mascagni a Chiusi, si terrà lasuperartificiale?’ del professor Pade Paolo, presidente della commissione sulartificiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’iniziativa è promossa dalla Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, dall’Arcidiocesi di Siena-Colle Val D’Elsa-Montalcino, dalla Libera Università per le Scienze Biblico Teologiche con il patrocinio del Comune. Francescano del Terzo Ordine Regolare, teologo Romano, classe 1973, Paolosi occupa di etica, bioetica ed etica delle tecnologie. In particolare i suoi studi si focalizzano sulla gestione dell’innovazione: internet e l’impatto del Digital Age, le biotecnologie per il ...