Un’altra aggressione nel centro storico I rivali in ospedale

(Di domenica 11 febbraio 2024) Di nuovo violenza nel cuore del capoluogo. Ieri attorno alle 6 del mattino carabinieri e ambulanza sono intervenuti in piazza Mercato, dietro alla basilica e a piazza della Vittoria. L’ha visto coinvolti due giovani di 19 e 26 anni, che hanno litigato per cause da accertare. Il 118 è intervenuto sul posto e ha poi trasferito i feriti in codice verde al Pronto soccorso del maggiore. Al di là dell’episodio con conseguenze fisiche non gravi per i coinvolti, resta il fatto che si tratta dell’ennesimo episodio di violenza nel capoluogo. Solo alcuni giorni fa, in Città Bassa, in fondo a corso Adda, dopo una furibonda lite uno dei due contendenti aveva sferrato alcune coltellate al rivale, spedendolo inin condizioni gravi. Sempre nella stessa giornata dell’all’arma bianca, c’era stata ...