Una pizza che fa crunch Il sogno di Re|Mi e la piccola rivoluzione sarda della tonda che parte da Sandro Cubeddu

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 11 febbraio 2024) Sassari, via Corraduzza. Non di certo una via del centro cittadino, ma oramai conosciuta a tanti attratti dalle cose buone. Da qualche anno qui c’è la scommessa (vinta) diiolo, cuoco, lievitista, imprenditore o più semplicemente persona strainnamorata del suo lavoro. Re Mi, come due note musicali, che insieme possono dare ritmo, melodia, possono contribuire a comporre un complesso brano musicale. Così perè la: pochi ingredienti, acqua e farina per l’impasto, pomodoro e mozzarella per il condimento più classico, che tutti conosciamo. Ma alla fine il risultato, se si lavora in un certo modo, è melodico, armonico, soave, complesso. Re Mi è anche suono: è il, è il morso che emette musica. E di ...