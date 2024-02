Un viaggio tra Mozart e Widmann La Mahler incontra Mitsuko Uchida

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024) È uno degli appuntamenti più importanti della stagione 2023/2024. Oggi alle 16 al teatro Comunale, Ferrara Musica propone il concerto dellaChamber Orchestra, che vedrà per la prima volta a Ferrara, impegnata anche come direttrice, la pianista giapponese, rinomata per le sue interpretazioni die del repertorio tra Settecento e primo Ottocento. E proprio il compositore austriaco è il perno dell’evento: incorniciano il programma due suoi concerti per pianoforte e orchestra, il K. 453 e il K. 482, che verranno eseguiti dalla Mco e danel doppio ruolo di pianista e maestro concertatore, intervallati da una composizione di Jörg, il Choral Quartett, proposto nella sua trascrizione per orchestra e concertato dal primo ...