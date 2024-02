Un Sanremo che non dimenticheremo facilmente | con i suoi pro e i suoi contro

(Di domenica 11 febbraio 2024) È stata una settimana fantastica durante la quale in tanti abbiamo dimenticato affanni e problemi per parlare di musica, e questa è la prima buona notizia. La seconda buona notizia è che si è vista la periferia e si è constatato L'articolo Teleclubitalia.

Festival di Sanremo , per la vincitrice Angelina Mango un vortice di emozioni. Ieri sera la giovane cantante ha provato una gioia immensa non appena ... ()

Sanremo Secondo i dati diffusi dall’organizzazione, il 60% del televoto per decretare il vincitore del 74esimo Festival di Sanremo ha espresso la sua preferenza per Geolier, mentre solo il 16% del tel ...Una top five composta tutta da artisti che rappresentano le nuove generazioni della musica e intercettano le tendenze del mercato ...Se a decretare la il vincitore di Sanremo 2024 fossero bastate le preferenze espresse ...Come nella serata delle cover, che aveva visto il rapper di Secondigliano al vertice della top five, anche ...