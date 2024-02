Un posto al sole | anticipazioni dal 12 al 16 febbraio | una scoperta inaspettata

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ad Unal, nel corso della prossima settimana di programmazione, Rossella Graziani farà una, come segnalano ledal 12 al 16. Intanto, Ornella, dopo il pranzo con Luca e Giulia, continuerà a sospettare che il medico stia nascondendo qualcosa, mentre la Poggi proverà a sostenere il compagno, entrato in crisi dopo l'episodio di amnesia con la Bruni e Raffaele. Poco dopo, però, Luca farà una terribile scenata in ospedale a causa di un'assenza ingiustificata di Rossella, ma un'infermiera gli dirà che lui stesso ha autorizzato la Graziani ad assentarsi da lavoro per andare a seguire il corso per prestare servizio in ambulanza. In seguito, Serena e Filippo organizzeranno una bella festa di Carnevale per Irene, la quale sembrerà finalmente ...