Un monito contro il disinteresse

(Di domenica 11 febbraio 2024) Peracchini* Su quelle drammatiche vicende, come sappiamo, ha pesato per troppo tempo un silenzio colpevole e inaccettabile. Per decenni l’ideologia, la retorica di una certa area politica e le convenienze che sono seguite, hanno negato evidenze storiche drammatiche e limitato il dovuto rilievo a quella che fu, sotto ogni aspetto, una tragedia nazionale. Il centro di raccolta della Spezia, uno dei pochi attivi in Italia per affrontare quell’esodo forzato che già in quei mesi venne apertamente negato per non subirne la responsabilità, fu ricavato utilizzando la regia caserma ’Ugo Botti’, costruita negli anni antecedenti alla guerra per l’alloggiamento dei sommergibilisti. Furono oltre quattromila le persone di origine giuliano-dalmata ospitate in città nell’immediato dopoguerra. Una comunità nella comunità. Davanti a quella situazione tragica, in risposta a quello che la storia ...